"ArcelorMittal Кривой Рог" отвоевал назад уплаченный штраф за превышение выбросов

Криворожский горно-металлургический комбинат "ArcelorMittal Кривой Рог" в Высшем хозяйственном суде Украины выиграл у прокуратуры Днепропетровской области, действовавшей в интересах государства в лице Госэкоинспекции в Днепропетровской области, дело о нанесении ущерба окружающей природной среде на сумму более 72 млн грн."Высший хозяйственный суд Украины принял постановление, которым кассационную жалобу ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" удовлетворил в полном объеме. Постановление Днепропетровского апелляционного хозяйственного суда отменено, решение Хозяйственного суда Днепропетровской области оставлено без изменений, которым прокуратуре отказано в иске о взыскании с "ArcelorMittal Кривой Рог" убытков, причиненных государству вследствие нарушения требований природоохранного законодательства, в сумме 72 млн 699,119 тыс. грн", - сообщается в пресс-релизе предприятия.Как сообщалось, Днепропетровский апелляционный хозсуд удовлетворил апелляционную жалобу прокуратуры Днепропетровской области в интересах государства в лице Госэкоинспекции в Днепропетровской области, в соответствии с которой с "ArcelorMittal Кривой Рог" взыскивается более 72 млн грн нанесенного ущерба.Прокуратура установила, что данное промышленное предприятие в нарушение требований законодательства об охране окружающей природной среды без получения соответствующего разрешения осуществляло сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, нанеся государству ущерб на соответствующую сумму."ArcelorMittal Кривой Рог" во исполнение судебных решений уплатил более 72 млн грн нанесенных государству убытков вследствие нарушений природоохранного законодательства. При этом уточнялось, что сумма взыскания, установленная судом, будет распределена следующим образом: 21 млн 809 тыс. 735,86 грн, что составляет 30% денежных взысканий – в специальный фонд государственного бюджета Украины, 14 млн 539 тыс. 823,91 грн, что составляет 20% денежных взысканий – в специальный фонд областного бюджета Днепропетровского облсовета, 36 млн 349 тыс. 559,71 грн, что составляет 50% денежных взысканий – в специальный фонд местного бюджета Криворожского горсовета.Финансовые средства зачислены на счет, открытый в главном управлении Государственного казначейства Украины в Днепропетровской области.На последней сессии горсовета депутаты подняли вопрос о том, каким образом из бюджета будут изъяты те средства, которые город вынужден вернуть собственникам АМКР. На это городской голова Юрий Вилкул ответил, что деньги Арселора,учитывая все споры, которые происходили, находятся на счете спецфонда и не учитывались при формировании бюдждета на следующий год. Однако Юрий Вилкул отметил, что городские власти ведут переговоры с руководством АМКР о том, чтобы все же оставить эти средства Кривому Рогу.Хватит ли у металлургов совести забрать компенсацию за вред предприятия для окружающей среды, или все же будет найден компромисс, и эти средства пойдут на мероприятия, направленные на улучшение экологии в городе, станет известно позже.