С начала 2017-го года водка и сигареты сильно подорожают

По оценкам экспертов, в результате повышения акциза цены на дешевые сигареты в 2017 году вырастут до 20 гривен за пачку или больше, на дорогие - до 40-50 гривен, за счет чего уменьшится потребление сигарет в 2017 году. Об этом сообщает Украинский центр контроля над табаком, передает УНН."По оценкам экспертов Украинского центра контроля над табаком, в результате повышения акциза цены на дешевые сигареты в 2017 году вырастут до 20 гривен за пачку или больше, на дорогие - до 40-50 гривен. Благодаря этому рынок сигарет прогнозируемо сократится на 10-11% до 67 млрд штук сигарет. Повышение акцизов принесет бюджету около 40 млрд грн в 2017 году, то есть на 7 млрд грн больше, чем в 2016 году", - говорится в сообщении.Добавим, Верховная Рада 20 декабря проголосовала за повышение специфического акциза на табачные изделия на 40%."Акциз на самые дешевые сигареты составит почти 12 гривен (точнее 11,92 грн) за пачку, акциз на дорогие сигареты типа Мальборо (32 грн за пачку) – 12,5 грн, на дорогие сигареты (45 грн за пачку) – 14 грн. Цены на все марки сигарет должны вырасти в первые месяцы 2017 года примерно на 5 гривен за пачку, но такой рост цен на дорогие сигареты даст дополнительные прибыли табачным корпорациям. В дальнейшем табачные корпорации будут пытаться повысить прибыли за счет ускоренного роста цен на дорогие сигареты", - пояснил заведующий сектором контроля над табаком Украинского института стратегических исследований Минздрава Украины Константин Красовский.