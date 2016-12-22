На Днепропетровщине уничтожили очередную партию боеприпасов

20 декабря в 8:10 в Службу спасения «101» поступило сообщение об обнаружении неизвестных предметов, похожих на боеприпасы, вблизи села Мишурин Рог Верхнеднепровского района области.Об этом сообщили в пресс-службе ГС ЧС в Днепропетровской области.«На находки наткнулся мужчина года во время поиска металлолома в лесополосе. На место происшествия была направлена группа пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда спецназначения ГУ ГС ЧС в Днепропетровской области. Пиротехники идентифицировали находки как устаревшие боеприпасы, а именно минометные мины ММ-82 мм, в количестве 25 единиц.Найденные боеприпасы уничтожены на специальном полигоне, место происшествия обследовано, дополнительных взрывоопасных предметов не обнаружено», - говорится в сообщении.