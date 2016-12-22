Мать-кукушка: в Кривом Роге едва не повторилась киевская трагедия

22 декабря 2016 Версия для печати
Мать-кукушка: в Кривом Роге едва не повторилась киевская трагедия
Всю Украину взбудоражила недавняя киевская трагедия, когда от голода погиб мальчик и попала в реанимацию девочка, после того как родная мать 9 дней «гуляла», заперев детей дома без еды. Подобная история чуть не случилась и в нашем городе.

В одной из квартир по улице Тимирязева несколько часов подряд не прекращался детский плач. Соседи начали звонить и стучать в дверь, но безрезультатно. Тогда и появилась версия, что мать могла уйти, оставив двухлетнего малыша дома одного.

Хорошо, что была связь с бабушкой малыша, которая сразу приехала и вызвала полицию. Оказалось, что она уже звонила невестке, но 32-летняя женщина заявила, что отдыхает с друзьями и домой не собирается.

Возмущенная бабушка забрала внука к себе, оставив полицию разбираться с поведением горе-матери. Что делать в сложившейся ситуации, и какое наказание должна понести нерадивая мамаша – будут определять уполномоченные службы.
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