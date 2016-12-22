Криворожские каратисты были в числе лучших на международном турнире

Первый международный турнир по киокушин карате «FightersCup» состоялся в Херсоне. Для криворожан этот старт был весьма удачным – 3 «золота» и 2 «серебра».Приглашение на соревнования приняли более 350 спортсменов из 7 стран: Украины, Молдовы, Польши, Румынии, Турции, Испании, Германии. Среди них – 9 представителей Криворожской федерации Киокушин карате.Молодежь в этот раз за медали не боролась, а вот взрослые спортсмены показали высокий уровень и заслуженно привезли домой медали. Обладателями первых мест стали Михаил Чередниченко, Арсен Оганесян и Александр Рябенко. А «серебро» получили Богдан Завгородний и Екатерина Олейник.В командном зачете криворожане заняли почетное третье место.