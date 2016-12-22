В течение года криворожанки оставили в роддомах 18 младенцев

В течение 2016 года в Кривом Роге роженицы оставили в роддомах 18 младенцев. На сегодня только один из отказников находится в больнице.Об этом сообщила начальник службы по делам детей исполкома Криворожского горсовета Лариса Хоружева.По ее словам, четверо отказников уже обрели новых маму и папу – их усыновили. Еще четверо – переданы под опеку. Один малыш будет воспитываться в детском доме семейного типа. Судьба еще девяти детей остается не решенной. Один младенец еще находится под наблюдением медиков, восемь крох – в доме малютки.Есть надежда, что эти малыши недолго будут одинокими. Ведь на сегодня в городе на учете находится 24 человека, которые хотят стать родителями для обездоленных малышей до трех лет.