Депутаты выделили мэру Кривого Рога и его заместителям свыше 200% надбавок

22 декабря 2016 Версия для печати
21 декабря, в Кривом Роге состоялось пленарное заседание ХVІ сессии городского совета VІІ созыва. На заседании присутствовали 61 депутат горсовета. Вел заседание городской голова Юрий Вилкул.

Согласно проекту решения, с 01.01.2017 городскому голове, первому заместителю городского головы, заместителям городского головы установили надбавки, за выслугу лет в процентах к должностному окладу с учетом надбавки за ранг и в зависимости от стажа государственной службы и службы в органах местного самоуправления; за высокие достижения в труде в размере 50% должностного оклада с
учетом надбавки за ранг и выслугу лет:

Вилкул Ю.Г. - 195%,

Удоду Е.Г. - 265%,

Беликову К.А. - 230%,

Берлин В.Н. - 215%,

Катриченко А.В. - 230%,

Подоплелова Н.Л. - 185%,

Полтавчанину А.А. - 245%,

Шаповалову М. - 235%;

Юрий Вилкул поставил вопрос на голосование и 38 депутатов горсовета проголосовали "за".

С 1 января 2017 года Юрию Вилкулу будут выплачивать надбавку за почетное звание «Заслуженный деятель науки и техники Украины» в размере 5% должностного оклада; доплату за ученую степень доктора технических наук в размере 10% должностного оклада; Валентине Берлин надбавку за почетное звание «Заслуженный работник культуры Украины» в размере 5% должностного оклада; Надежде Подоплеловой надбавку за почетное звание «Заслуженный экономист Украины» в размере 5% должностного оклада.

По материалам 0564.
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