Депутаты выделили мэру Кривого Рога и его заместителям свыше 200% надбавок

21 декабря, в Кривом Роге состоялось пленарное заседание ХVІ сессии городского совета VІІ созыва. На заседании присутствовали 61 депутат горсовета. Вел заседание городской голова Юрий Вилкул.
Согласно проекту решения, с 01.01.2017 городскому голове, первому заместителю городского головы, заместителям городского головы установили надбавки, за выслугу лет в процентах к должностному окладу с учетом надбавки за ранг и в зависимости от стажа государственной службы и службы в органах местного самоуправления; за высокие достижения в труде в размере 50% должностного оклада с
учетом надбавки за ранг и выслугу лет: Вилкул Ю.Г. - 195%,
Удоду Е.Г. - 265%,
Беликову К.А. - 230%,
Берлин В.Н. - 215%,
Катриченко А.В. - 230%,
Подоплелова Н.Л. - 185%,
Полтавчанину А.А. - 245%,
Шаповалову М. - 235%;
Юрий Вилкул поставил вопрос на голосование и 38 депутатов горсовета проголосовали "за".
С 1 января 2017 года Юрию Вилкулу будут выплачивать надбавку за почетное звание «Заслуженный деятель науки и техники Украины» в размере 5% должностного оклада; доплату за ученую степень доктора технических наук в размере 10% должностного оклада; Валентине Берлин надбавку за почетное звание «Заслуженный работник культуры Украины» в размере 5% должностного оклада; Надежде Подоплеловой надбавку за почетное звание «Заслуженный экономист Украины» в размере 5% должностного оклада. По материалам 0564.