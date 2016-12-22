Депутаты выделили мэру Кривого Рога и его заместителям свыше 200% надбавок

Вилкул Ю.Г. - 195%,



Удоду Е.Г. - 265%,



Беликову К.А. - 230%,



Берлин В.Н. - 215%,



Катриченко А.В. - 230%,



Подоплелова Н.Л. - 185%,



Полтавчанину А.А. - 245%,



Шаповалову М. - 235%;

По материалам 0564

21 декабря, в Кривом Роге состоялось пленарное заседание ХVІ сессии городского совета VІІ созыва. На заседании присутствовали 61 депутат горсовета. Вел заседание городской голова Юрий Вилкул.Согласно проекту решения, с 01.01.2017 городскому голове, первому заместителю городского головы, заместителям городского головы установили надбавки, за выслугу лет в процентах к должностному окладу с учетом надбавки за ранг и в зависимости от стажа государственной службы и службы в органах местного самоуправления; за высокие достижения в труде в размере 50% должностного оклада сучетом надбавки за ранг и выслугу лет:Юрий Вилкул поставил вопрос на голосование и 38 депутатов горсовета проголосовали "за".С 1 января 2017 года Юрию Вилкулу будут выплачивать надбавку за почетное звание «Заслуженный деятель науки и техники Украины» в размере 5% должностного оклада; доплату за ученую степень доктора технических наук в размере 10% должностного оклада; Валентине Берлин надбавку за почетное звание «Заслуженный работник культуры Украины» в размере 5% должностного оклада; Надежде Подоплеловой надбавку за почетное звание «Заслуженный экономист Украины» в размере 5% должностного оклада.