Депутати криворізької міськради затвердили програму підтримки учасників АТО

22 декабря 2016 Версия для печати
Депутати криворізької міськради затвердили програму підтримки учасників АТО
Депутати криворізької міськради затвердили комплексну програму підтримки учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та сімей загиблих у ході її проведення. Програма розрахована на 2017 - 2019 роки.

Це відбулось сьогодні, 21 грудня, на пленарному засіданні XVІ сесії міської ради VI скликання.

Програма розроблена відповідно до 34 статті Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

У рамках програми планується надання матеріальної допомоги та пільг учасникам АТО, членам їх сімей і сім’ям, члени яких загинули під час участі в АТО.

Програмою передбачені видатки на загальну суму 23 781,0 тисяч гривень, в тому числі надання:

членам сімей військовослужбовців, які загинули, померли, пропали безвісти в ході проведення АТО або перебувають у полоні – 2 125,0 тисяч гривень;
членам сімей військовослужбовців загиблих, померлих під час участі (виконання завдання) в АТО на виготовлення та встановлення намогильних споруд – 198,0 тисяч гривень;
на лікування, вирішення соціально-побутових питань військово-службовцям – 15 827,0 тисяч гривень;
учасникам АТО на оздоровлення – 1 569,1 тисяч гривень;
пільг військовослужбовцям, які є учасниками АТО, загинули, померли, пропали безвісти в ході проведення АТО або перебувають у полоні, членам їх сімей – 4 040,3 тисяч гривень;
транспортні перевезення, пов’язані з АТО – 21,6 тисяч гривень.
Як повідомляє начальник управління праці та соціального захисту населення виконкому міськради Інесса Благун, програма заходів, спрямована на соціальну підтримку учасників АТО та їх сімей:

«Забезпечення безкоштовного відвідування комунальних закладів культури, навчання в позашкільних навчальних закладах міста, першочергове надання медичної допомоги в міських лікувально-профілактичних закладах членам сімей військовослужбовців».

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