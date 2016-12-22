Депутати криворізької міськради затвердили програму підтримки учасників АТО

Депутати криворізької міськради затвердили комплексну програму підтримки учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та сімей загиблих у ході її проведення. Програма розрахована на 2017 - 2019 роки.Це відбулось сьогодні, 21 грудня, на пленарному засіданні XVІ сесії міської ради VI скликання.Програма розроблена відповідно до 34 статті Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».У рамках програми планується надання матеріальної допомоги та пільг учасникам АТО, членам їх сімей і сім’ям, члени яких загинули під час участі в АТО.Програмою передбачені видатки на загальну суму 23 781,0 тисяч гривень, в тому числі надання:членам сімей військовослужбовців, які загинули, померли, пропали безвісти в ході проведення АТО або перебувають у полоні – 2 125,0 тисяч гривень;членам сімей військовослужбовців загиблих, померлих під час участі (виконання завдання) в АТО на виготовлення та встановлення намогильних споруд – 198,0 тисяч гривень;на лікування, вирішення соціально-побутових питань військово-службовцям – 15 827,0 тисяч гривень;учасникам АТО на оздоровлення – 1 569,1 тисяч гривень;пільг військовослужбовцям, які є учасниками АТО, загинули, померли, пропали безвісти в ході проведення АТО або перебувають у полоні, членам їх сімей – 4 040,3 тисяч гривень;транспортні перевезення, пов’язані з АТО – 21,6 тисяч гривень.Як повідомляє начальник управління праці та соціального захисту населення виконкому міськради Інесса Благун, програма заходів, спрямована на соціальну підтримку учасників АТО та їх сімей:«Забезпечення безкоштовного відвідування комунальних закладів культури, навчання в позашкільних навчальних закладах міста, першочергове надання медичної допомоги в міських лікувально-профілактичних закладах членам сімей військовослужбовців».