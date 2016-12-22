В больнице Мечникова медики спасают «тяжелого» бойца, раненого на Светлодарской дуге

В больнице Мечникова медики спасают жизнь 29-летнего военнослужащего, получившего тяжелое ранение во время боев на Светлодарской дуге.Об этом на своей странице в Facebook сообщил главврач больницы Сергей Рыженко.«Огнестрельное осколочное проникающее ранение головного мозга, проломана осколком лобная и теменная кость. Осколочная травма лица и глаза. С 11 до 4:40 утра в операционной.Жив. На ИВЛ», - отметил Сергей Рыженко.Отметим, что по информации пресс-центре штаба АТО за сутки 21-22 декабря, противник на востоке Украины произвел 24 обстрела позиций сил АТО.