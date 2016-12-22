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Кривого Рога
Депутаты выделили мэру Кривого Рога и его заместителям свыше 200% надбавок
22 декабря 2016
Кто из криворожских депутатов проголосовал против автономного отопления
12 декабря 2016
В парламенте прошла выставка об Иловайской трагедии
3 ноября 2016
А мер – НАШ партнер?
1 ноября 2016
Юрий Вилкул выступил на международном Конгрессе "Обновление духа - в Силе Духа Святого"
28 октября 2016
Куратор батальона "КРИВБАСС" Николай Колесник: "Руководитель генштаба уже давно должен сидеть на одной табуретке с Назаровым"
6 октября 2016
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Последние новости
В Кривом Роге во время пожара в жилом доме пострадала пенсионерка
Сегодня, 11:01
Во вторник, 3 января, в 22:13 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в 5-этажном жилом доме по улице Соборности в городе Кривой Рог.
Первой в наступившем году на свет в Кривом Роге появилась девочка
Сегодня, 11:00
С 1 по 3 января в Днепропетровской области на свет появилось 111 малышей. В Кривом Роге в Новогоднюю ночь свой первый день рождения отметили пятеро детей.
Копы готовятся к усиленному режиму работы
Сегодня, 10:59
В первые дни 2017-го на Днепропетровщине прошло более 140 праздничных мероприятий. Их посетили миллион жителей. За порядком следили около полутора тысяч полицейских.
Во время новогодних праздников 5 человек пострадали от пиротехники
Сегодня, 10:58
Хотя в этом году интенсивность использования пиротехнических средств во время празднования Нового года и была не такой интенсивной, как раньше, тем не менее, вообще без пострадавших все же не обошлось.
В Кривом Роге в аварии погиб пенсионер
Сегодня, 10:57
Очередное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один пассажир погиб и двое получили травмы, имело место 2 января, вблизи д.18 по ул. Пехотинского.
23-летнюю криворожанку зарезали во время празднования Нового года
Вчера, 11:00
1 января, около 19:30, патрульные получили вызов о ножевом ранении в одном из домов в микрорайоне Всебратское, 2.
В Кривом Роге пенсионер сгорел в собственной квартире
Вчера, 10:59
Огонь вспыхнул 2 января, около 08:43, в многоквартирном жилом доме по улице Петра Дорошенко, 7. Его тушили два пожарных расчета.
11-летний мальчик облился бензином и поджег себя
28 декабря 2016
26 декабря, В Днепропетровской области 11-летний мальчик облился бензином и поджег себя, у подростка обгорело 60% тела.
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